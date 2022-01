« Tu vois que Sampaoli a beaucoup, beaucoup de pouvoir à l’OM. Quand il parlait de quatre-cinq recrues, j’avais cherché à comprendre si c’étaient des mots qui agaçaient un peu les dirigeants de l’OM, parce que quand même, il demandait beaucoup pour un mois de janvier, mais non : « Le coach a raison, il faut aller dans sa direction. S’il veut Bakambu, il a Bakambu. Et il ferait jouer Bakambu pour moi. Si le joueur est apte, si le fait qu’il ne joue pas depuis août n’est pas un problème… On a vu des joueurs revenir de Chine et être en forme rapidement et de façon surprenante. Guillaume Hoarau ? Il n’est resté qu’un an et c’était au début du championnat chinois, quand tous les grands joueurs allaient là-bas. Le championnat avait une valeur plus importante. Celui de ses dernières années est moins important, même s’il y a encore de très bons joueurs. » A expliqué le journaliste sur les ondes de « RMC. »