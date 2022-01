Le Saudi International fait partie de l’Asian Tour mais grâce à de grosses primes de départ le tournoi attire les plus grands golfeurs de la planète. Dustin Johnson et Bryson DeChambeau seront au rendez-vous du 3 au 6 février 2022 en Arabie Saoudite.

En 2019, Tiger Woods avait refusé un chèque de 3 millions de dollars pour participer au tournoi de Djeddah et quelques semaines plus tard Rory McIlroy avait également refusé un chèque de 2,5 millions de dollars pour des convictions politiques. Ces énormes sommes proposer par le tournoi étaient garanties et ne dépendaient pas des résultats. Les convictions de 2019 et de ses stars sont désormais bien loin aujourd’hui. Cette année le Saudi International attire désormais les plus grands golfeurs de la planète. Selon les informations de Golf Planete, les têtes d’affiche du tournoi que sont Bryson DeChambeau et le tenant du titre de 2021, Dustin Johnson, toucheront une prime de 2,5 millions de dollars. Une prime de départ qui n’a rien avoir avec les résultats. Les golfeurs iront donc en Arabie Saoudite début février sans pression.