Pour tous les amateurs de golf, l’US open est un rendez-vous incontournable. Les meilleurs joueurs de la planète s’y retrouvent pour s’affronter dans une compétition relevée. Le gagnant entre dans le cercle fermé des vainqueurs de tournois de Grand Chelem.

Tout savoir sur l’US Open 2021

L’US Open 2021 est l’un des 4 tournois majeurs de golf au monde. Il forme avec le Masters, le British Open et le championnat de la PGA un quatuor prestigieux. Il aura lieu cette année du 17 au 20 juin sur le parcours de Torrey Pines à San Diego.

Cette année marque la 114ème édition de l’US Open. Au cours des éditions précédentes, 81 golfeurs américains se sont imposés. La dotation pour le vainqueur est de 12 millions d’euros.

Retour sur un tournoi légendaire

La première édition de cet événement a eu lieu le 4 octobre 1895. Elle s’est tenue dans l’État du Rhode Island, plus précisément à Newport. À l’époque, le tournoi ne comptait que 11 participants dont un amateur. Les golfeurs s’affrontaient pendant une journée sur un parcours de 36 trous.

Aujourd’hui, 156 golfeurs participent à cette compétition. Ils sont sélectionnés de diverses manières. Certains passent par des tournois de qualification quand d’autres en sont exemptés. Si l’US open était exclusivement masculin à ses débuts, il en existe désormais une version féminine appelée l’US Open féminin de Golf.

Ce tournoi légendaire a vu défiler les plus grandes stars internationales de la discipline. Parmi les vainqueurs illustres, on retrouve l’inimitable Jack Nicklaus, quadruple vainqueur du tournoi. Seuls 4 joueurs dans l’histoire ont réussi cette prouesse : Willie Anderson au début du siècle, Bobby Jones dans l’entre-deux-guerres, Ben Hogan dans les années 50 et Jack Niklaus dans les années 80. On retrouve aussi l’immense star médiatique Tiger Woods qui a soulevé 3 fois le trophée, en 2000, 2002 et 2008, tout comme son compatriote Hale Irwin, en 1974, 1979 et 1990.

Nos 3 favoris pour l’édition 2021

Le grand favori de l’épreuve est l’américain Dustin Johnson. Agé de 36 ans, le golfeur a remporté la discipline en 2016 et s’est imposé au Masters d’Augusta l’année passée. Passé professionnel en 2007 et fort de 17 victoires sur le circuit depuis cette date, il est l’homme en forme du moment. Il est également le numéro un mondial actuel de la discipline.

Si Johnson veut s’imposer, il devra se méfier de Bryson DeChambeau âgé de 27 ans. Vainqueur de l’édition précédente, il est actuellement classé 5ème joueur mondial. Il faudra aussi faire avec Jordan Spieth, habitué des premières places. Ce dernier a notamment remporté deux tournois majeurs en 2015, se hissant par la même occasion au firmament de son sport.

L’édition 2021 devrait donc tenir toutes ses promesses, avis aux amateurs ! Pour les plus passionnés, qui voudront se rendre sur place pour assister à la compétition, il est évidemment important de prendre en compte la situation sanitaire et ses restrictions, notamment dans le cadre de la démarche ESTA, qui permet d’accéder au territoire américain quand on est touriste étranger.