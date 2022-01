Alors qu’il a perdu le titre de champion du monde de F1 en 2021 dans les derniers instants du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, le Britannique est en plein réflexion sur son avenir.

Sous contrat jusqu’en 2023 et avec Georges Russell comme nouveau coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton est attendu la saison prochaine. Tout le monde attend la revanche du britannique face à Max Verstappen pour le championnat du monde 2022 mais le septuple champion du monde de F1 est en plein doute. En effet, suite à sa terrible défaite sur le fil à Abu Dhabi, Lewis Hamilton mettrait sa carrière en stand-by. Selon les informations de BBC Sports, le pilote Mercedes attend les résultats de l’enquête sur le dernier Grand Prix de 2021 pour prendre une décision lourde de conséquences. Si à la suite de ce rapport des éléments ne sont pas changés dans l’organisation de la F1 et notamment dans la direction de la course, il ne souhaiterait pas reprendre le volant. Hamilton aurait perdu toute confiance en l’actuelle direction de la Formule 1.