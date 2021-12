Nabil Djellit fait aussi le bilan de la première partie de saison de l’Olympique de Marseille et il s’en prend au flop Gerson comme il le surnomme.

« 20 millions d’euros… Annoncé comme le meilleur joueur de la D1 brésilienne, j’estime que Gerson est le plus gros flop de cette première partie de saison. Sur le potentiel, un bon joueur. Pas besoin d’aller au Brésil… En France, on a les mêmes à la maison, plus forts, moins chers… L’OM ça prend des Radonjic à 12 M€, Strootman à 25 M€, Luis Henrique à 8 M€, Gerson 20 M€… Des joueurs au rendement incertain. » A écrit le journaliste sur Twitter.