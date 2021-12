Avec le lancement d’un nouveau projet et l’arrivée de Peter Bosz, l’OL ne réalise pas la saison espérée. Treizième de Ligue 1, il est nécessaire de faire des changements afin d’atteindre les objectifs prévus. Des changements qui ne passeraient pas par de nouvelles recrues selon Jean-Michel Aulas.

Après l’échec Rudi Garcia, l’Olympique Lyonnais avait misé sur le beau jeu et un technicien étranger afin de signer son grand retour en Ligue des Champions. Pourtant, après six mois et une moitié de saison écoulée, le bilan est médiocre et les ambitions loin d’être atteintes. Treizièmes en championnat, les Gones ne sont pas au rendez-vous et peinent à assimiler les principes de Peter Bosz, nouvel homme fort de l’OL. Des changements sont à entreprendre afin de préparer au mieux une deuxième partie de saison importantissime. Si certains supporters réclament l’apport de nouvelles recrues, Jean-Michel Aulas calme le jeu.

« Changer des choses dans l’effectif ? Je ne sais pas si c’est nécessaire. Mais on doit influer sur le collectif, parce que l’intensité n’est pas toujours suffisante, comme mercredi en première période. Les joueurs doivent faire plus d’efforts. Peter a montré qu’il pouvait adapter son discours et sa méthode à l’effectif, et il faut qu’il continue à le faire. C’est pour cela que Vincent Ponsot a décidé qu’on allait partir en stage, après la reprise, le 29 décembre, afin que Peter et son staff annoncent aux joueurs certains changements. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’ajustements via le mercato« , a déclaré Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L’Equipe.