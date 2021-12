Le tennismen australien Nick Kyrgios est très impatient de débuter la saison 2022 et évoluer sur ses terres en Australie, avant le premier grand rendez-vous de la saison.

« J’ai vraiment hâte de jouer à domicile. Tennis Australia a fait un excellent travail en organisant l’ensemble de la tournée, en nous donnant plus d’options pour jouer à domicile avant l’Open d’Australie. Je vais faire de mon mieux pour offrir un spectacle aux fans. Aujourd’hui, je me sens très bien. Un de mes amis, Dimi, a travaillé avec moi dans le gymnase, et plusieurs gars d’Australie ont voyagé pour s’entraîner avec moi au cours des deux derniers mois. Je suis heureux et j’attends avec impatience l’été australien et je croise les doigts pour que tout se passe bien , » s’est réjoui Kyrgios, qui jouera l’ATP 250 de Melbourne avant l’Open d’Australie.