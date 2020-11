Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Renato Civelli évoque le cas Leonardo Balerdi arrivé au club lors du dernier mercato.

Civelli pense que l’OM a réalisé un coup monumental avec le jeune défenseur argentin et voit en lui, un futur talent du football. « En fait, Balerdi n’a jamais vraiment joué tous ses clubs précédents. Ni à Boca Juniors, ni à Dortmund. C’est un jeune qui a besoin qu’on lui donne du temps de jeu, de la régularité. Si tu connais un peu le foot, tu sais que Balerdi est un bon joueur. Il peut devenir un très bon joueur avec le temps, j’en suis sûr. Il joue à un poste où il va devoir se tromper pour apprendre, c’est normal », estime aussi l’ancien Niçois dans « l’Equipe ».

Avant de conclure : « A l’OM, personne ne te fait de cadeaux alors il faut être costaud dans ta tête, et il l’est. (…) Il a une mentalité top : il veut apprendre, grandir et surtout il ne pense pas qu’il sait déjà tout. Balerdi, c’est joueur intelligent comme Vito Hilton qui joue encore en L1 à plus de 40 ans« . Appelé en sélection nationale pour la première fois de sa carrière, Balerdi est prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund.