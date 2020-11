Coup dur pour l’OGC Nice avant de défier l’AS Monaco dans le derby de la Côte d’Azur. Youcef Atal a été testé positif au coronavirus et sera donc absent.

Selon les informations de « Nice Matin », le latéral droit algérien Youcef Atal, a été testé positif au Covid-19. L’international algérien sera donc absent pour le derby face à Monaco.

Outre le derby, le jeune algérien devrait rester à la maison durant la trêve internationale et les plans du sélectionneur Djamel Belmadi risquent d’être chamboulés. Atal a été convoqué par le sélectionneur des Fennecs pour les deux matchs de qualification à la CAN 2021. L’Algérie doit affronter le Zimbabwe dans un match aller retour pour la Coupe d’Afrique des Nations et devrait être finalement remplacé.