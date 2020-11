Ce dimanche, la Juventus Turin a fait match nul 1-1 face à la Lazio de Rome dans un match comptant pour la 7e journée de la Serie A.

Une rencontre marquée par la sortie sur blessure de Cristiano Ronaldo suite à un contact avec son adversaire Luis Alberto. Buteur en début de match, le Portugais craint donc une blessure et son club n’a pour le moment pas donné plus de détails. Un coup dur pour la star turinoise qui pourrait ainsi être forfait pour la trêve hivernale et notamment le rendez-vous face à l’Equipe de France en Ligue des Nations.