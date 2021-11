Jérôme Rothen s’exprime sur la suite de la saison de l’Olympique de Marseille et le consultant semble plutôt rassuré au fur et à mesure que la saison avance.

« Je ne suis pas du tout inquiet et je suis même rassuré sur la façon de jouer et l’enthousiasme que l’OM met. Je les remercie eux et d’autres clubs de jouer cette compétition à fond parce qu’hier, je me suis régalé. Cette équipe de Marseille dominait largement cette équipe de la Lazio. Ils ont encore leur destin en main. Pour revenir sur le style, ce n’est pas parce que tu ne gagnes pas un match qu’il faut absolument être inquiet. Moi, je suis rassuré sur la façon de jouer de l’OM. Il y a eu plus de 20 tirs dans le match », a-t-il lâché sur l’antenne de RMC.