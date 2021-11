Ce matin « l’Equipe » sort une interview exclusive d’Olivier Giroud. S’il est revenu sur énormément de choses et sa concurrence avec Karin Benzema en Equipe de France, il évoque aussi la concurrence en club face à Zlatan Ibrahimovic sous le maillot du Milan AC.

Le buteur des Bleus est revenu sur son arrivée en Lombardie et explique comment tout cela s’est passé ainsi que la présence de Zlatan Ibrahimovic dans le groupe : « Quand on a signé mon contrat à la Casa Milan, il y avait Mister Pioli, l’entraîneur. Le coach m’interroge sur Ibra et comment je voyais ma cohabitation. Je lui ai répondu que si je ne pensais pas pouvoir jouer avec lui, si je n’étais pas prêt à la compétition, à la concurrence, je ne serais pas dans ce bureau ! Ibra ne m’a pas fait peur. […] Ibra est un leader. On se complète et on se partage le temps de jeu. »

Giroud revient ensuite sur le caractère du géant suédois : « Pour moi, c’est une personne normale. On échange, on parle de tout et de rien. Après, c’est vrai que sa personnalité en impose. Il est très respecté. Je pense aussi qu’il a un vrai respect pour moi qui ai gagné de grandes choses et qui dure dans le football de haut niveau comme lui. Mais il n’oublie jamais de rappeler à tout le monde qui est le boss ! Quand j’ai signé, il a dit que j’étais une bonne recrue mais qu’il n’y avait qu’un seul « King » à l’AC Milan, et que c’était lui !«