Cette nuit, Pierre Gasly a terminé à la 5e place des essais libres du Grand Prix du Mexique. Le pilote français de l’écurie AlphaTauri semble satisfait de cette performance.

« Très heureux de finir les deux séances dans le Top 6. Beaucoup de positif dans la voiture. C’est très glissant en piste, ça n’est pas la meilleure sensation, mais on a l’air plutôt compétitif. Je pense qu’on peut encore trouver plus demain (samedi) parce que je n’étais pas entièrement satisfait de l’équilibre de la voiture. (…) On est à la lutte avec Ferrari et je pense qu’on peut faire mieux en peaufinant les réglages. J’ai hâte d’être à demain ».