Interrogé dans sa chronique « Pierrot Face Cam » sur Canal +, Pierre Ménès est revenu sur les raisons de l’échec Olympien en Ligue des Champions. Selon lui, l’OM n’a pas assez cru en ses chances de qualification.

Ce n’est un secret pour personne, l’OM n’a pas su se montrer à la hauteur de l’événement en Ligue des Champions. Cinq défaites en six matchs, et une triste dernière place derrière l’Olympiakos, c’est bien trop insuffisant. Et forcément, Pierre Ménès a vivement critiqué… non, même pas. Le consultant, interrogé sur cette campagne européenne, a expliqué que l’OM n’a pas eu assez confiance en ses capacités. Il n’a d’ailleurs pas hésité à faire un parallèle entre le très bon début de saison des Marseillais en Ligue 1.

« Je pense que les Marseillais n’y croyaient pas alors qu’en championnat ils y croient. Alors évidemment, c’est plus facile de jouer Bordeaux ou Angers que de jouer Porto. Mais il n’y a pas un écart abyssal entre l’OM et Porto non plus. Les Marseillais ont raté cette campagne en Ligue des Champions par manque d’investissement, par manque de confiance et surtout pour s’être résignés trop vite. »