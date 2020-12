Disponible depuis aujourd’hui dans le mode en ligne FUT de Fifa 2021, qui permet de se frotter à des joueurs aux quatre coins du monde, la légende David Beckham a fait son apparition dans le jeu pour le plus grand plaisir des fans de la licence.

Pour les férus de Fifa et de compétition, c’est une nouvelle qui a été accueillie avec beaucoup de joie. En jouant à Fifa Ultimate Team (FUT) sur Fifa 2021, le mode de jeu le plus populaire de la franchise, entre le 15 décembre et le 15 janvier, les adeptes du jeu auront la chance de tomber sur la carte de David Beckham pour consolider leur équipe de rêve.

L’ancienne gloire de Manchester United et du Real Madrid débarque ce mardi sur toutes les consoles next-gen pour le plus grand bonheur des fans de Fifa. D’autant plus que le joueur est disponible sans aucune mission ou défi à réaliser. La manipulation est un jeu d’enfant : il suffit de se connecter sur son compte FUT durant le laps de temps indiqué plus haut.

Une véritable légende que de nombreux joueurs, levés aux aurores, ont déjà récupérée.

David Beckham version Real Madrid est arrivé dans votre club #FUT21 👍 pic.twitter.com/mFCTfbhblH — FGB (@FifaGamersBlog) December 15, 2020