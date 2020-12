Le milieu de Metz Kévin N’Doram, qui pilotait le véhicule lors de l’accident qui a eu lieu le 3 novembre 2019 où son coéquipier Manuel Cabit a été gravement blessé, a été condamné mardi à un an de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende et un an d’interdiction de repasser son permis de conduire, annulé.

Le tribunal correctionnel de Reims a rendu son verdict ce mardi. L’instance judiciaire a condamné Kévin N’Doram à un an de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende et un an d’interdiction de repasser son permis de conduire, qui a été annulé.

Pour rappel, le milieu du FC Metz conduisait le véhicule lors de l’accident du 3 novembre 2019 où son partenaire le latéral gauche Manuel Cabit, paraplégique et toujours en rééducation, a été gravement blessé.