Une semaine après avoir provoqué un mini-séisme dans le monde du football européen, Mino Raiola, personnage haut en couleur et agent de profession de plusieurs stars du ballon rond, s’est exprimé sur le dossier Paul Pogba en marge de la cérémonie du Golden Boy 2020, décerné à son poulain Erling Haaland.

Tout va très vite dans le monde du football. Une semaine après avoir enflammé la toile et la presse européenne en annonçant à Tuttosport que Paul Pogba n’était pas épanoui à Manchester United et qu’il devait quitter l’Angleterre au plus vite, Mino Raiola a clarifié ses propos en précisant qu’il ne voyait pas son protégé quitter les Red Devils en janvier, ayant plutôt pour projet de trouver la future destination du Français lors de l’été 2021. « Pogba aura sûrement un bel avenir, mais je ne lis que le présent, pas l’avenir. En Angleterre, ils sont malheureusement très sensibles lorsqu’il s’agit de Pogba. J’ai exprimé mon opinion, je pense que ce que j’ai dit est clair. Je parlais de l’été prochain, les grands joueurs bougent difficilement en janvier. Voyons ce qui se passe en été ».

Un immense quiproquo est donc à l’origine de ce déferlement médiatique. Rien de bien étonnant quand on connaît le personnage Raiola, habitué aux déclarations fracassantes. Ce lundi, l’Italien a remporté le prix du meilleur agent de joueurs européen, lui qui représente donc Paul Pogba, mais aussi d’autres joueurs de classe mondiale comme Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic ou encore Erling Haaland, couronné durant la cérémonie du Golden Boy 2020.