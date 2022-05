L’Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur William Saliba pour le dernier match de la saison et la réception du RC Strasbourg. Le défenseur central marseillais sera suspendu pour cette affiche de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Encore une mauvaise nouvelle pour l’OM et Jorge Sampoali ! William Saliba sera suspendu pour le dernier match de la saison après avoir écopé d’un carton jaune hier soir en championnat contre le FC Lorient dimanche après-midi. Sous le coût d’une suspension en cas de carton, il ne sera pas disponible pour la réception du Racing et cette sanction prend effet lundi prochain, le 16 mai. En revanche, celui qui est prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison sera bien présent samedi pour le choc face au Stade Rennais.

Pour ce dernier match de la saison mais également la rencontre face au Stade Rennais, Marseille devra faire sans son meilleur élément Dimitri Payet qui est out jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de terrain olympien état sortie sur blessure lors de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam. Rappelons que l’OM se retrouve deuxième du championnat avec trois points d’avance sur l’AS Monaco et six sur le Stade Rennais.