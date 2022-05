Vainqueur la veille, Arnaud Démare pourrait bien réitérer sa performance avec un nouveau succès dans une 6ème étape de transition dans ce Giro d’Italia. Une étape destinée aux sprinteurs.

Après trois jours en Hongrie puis deux en Sicile, les coureurs du Giro d’Italia sont arrivés au bout de la botte et vont désormais suivre la côte tyrrhénienne italienne jusqu’à Scalea. Cette 6ème étape partira de Palmi à 12h35 et sera longue de 192 kilomètres avec une seule petite ascension au programme : l’Aeroporto Razza (4,1km à 3,7%). Le reste du parcours se déroulera le long du littoral mais ne sera pas propice aux bordures étant donné les conditions météorologiques. Un vent faible est annoncé et tout semble réuni pour qu’un sprint massif clôture cette journée pour une arrivée estimée à 17h. Une troisième opportunité pour les sprinteurs de s’exprimer. Fernando Gaviria, Arnaud Démare, Mark Cavendish et Caleb Ewan s’avancent comme étant les grands favoris du jour.

Le profil de la 6ème étape du Giro d’Italia