Le successeur de Kylian Mbappé se trouve au Portugal. Le Paris Saint-Germain s’apprête à débourser 120 millions d’euros pour s’adjuger les services de Darwin Nunez.

Au cœur de toutes les tensions au Paris Saint-Germain, l’avenir de Kylian Mbappé cristallise les convoitises. Son futur n’a toujours pas été dévoilé et le club de la capitale souhaite prendre les devants en trouvant son successeur. Selon les informations du Correio da Manha, le PSG aurait jeté son dévolu sur Darwin Nunez. Le buteur de 22 ans, auteur d’une saison convaincante avec 34 buts et 4 passes décisives à son actif en 41 rencontres disputées toutes compétitions confondues, est l’une des révélations de l’année en Europe et attise les convoitises de multiples écuries. Une information confirmée par O Jogo, qui ajoute que le Paris Saint-Germain est prêt à débourser 120 millions d’euros pour s’adjuger ses services. L’Uruguayen serait la priorité de la direction parisienne.