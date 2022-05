Latéral gauche brésilien et sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin prochain, Marcelo ne souhaite pas forcément quitter un club dans lequel il se trouve depuis 2007.

Au Real Madrid depuis 2007, l’ancien joueur de Fluminense espère recevoir une prolongation de contrat de la part de ses dirigeants afin de poursuivre sa carrière encore un petit moment dans la capitale espagnole. Annoncé sur le départ depuis quelques semaines et pourquoi pas pour une retour au Brésil, le Sud-Américain souhaite rester au club et pourquoi pas y terminer sa carrière. Une proposition que le club ne semble pour le moment pas enclin à répondre favorablement. Rappelons que le natif de Rio de Janeiro est devenu le joueur le plus titré du club madrilène depuis son arrivée en 2007. Affaire à suivre…