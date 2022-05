Les rumeurs persistent. Plus d’un an après ses premières déclarations, Thibaud Vézirian insiste, l’Olympique de Marseille est vendu, les fans peuvent faire la fête.

« La vente, c’est fait, c’est fait, faites la fête. No stress, c’est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j’en parle. Homme d’affaires, hommes d’État, agents, joueurs, dans les ministères… J’ai des centaines de sources. Toutes les langues se délient. Tout se vérifie, la restructuration en interne, le recrutement… Évitez d’être dans la désinformation », a déclaré Thibaud Vézirian lors de sa dernière apparition sur sa chaîne Youtube.

Si la vente paraît acté par le chroniqueur de L’Equipe, les supporters peuvent faire la fête cette saison grâce aux performances de leurs hommes sur les pelouses de Ligue 1. Sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’OM est deuxième avec 68 points au compteur et est, à deux journées de la fin du championnat, plus proche que jamais d’une qualification en Ligue des Champions.