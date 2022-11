Le piston marseillais, Jonathan Clauss (30 ans) n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du Monde au Qatar avec l’Équipe de France. Son coach Igor Tudor lui à adresser un message.

C’est une petite surprise ! Didier Deschamps n’a pas convoqué Jonathan Clauss pour la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar qui débute dans quelques jours. Une énorme deception pour le piston droit de l’OM qui était présent lors des trois derniers rassemblements de l’Équipe de France. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a expliqué son choix, “Jonathan fait partie, même s’il y a d’autres joueurs qui peuvent être déçus, de ceux qui peuvent être très déçus, comme Lucas Digne qui a un certain nombre de sélections. Ce sont des choix sportifs. Evidemment, pour Clauss, le système est la principale raison de son absence de la liste.“, déclarait Didier Deschamps hier soir. Son coach à Marseille, Igor Tudor, a déjà discuté avec son international français. Selon le technicien croate, Jonathan Clauss doit relever le challenge, “Je partage sa déception car il a fait un super début de saison, il méritait d’être sélectionné, mais il faut aussi respecter les choix de Deschamps. J’ai parlé avec Clauss en lui disant qu’il fallait prendre ça comme un défi pour prouver au sélectionneur qu’il s’est trompé et qu’il est capable de faire encore mieux. On ne sait jamais dans la vie ce qui peut être positif au final.“, a expliqué Igor Tudor en conférence de presse avant le déplacement des siens à Monaco.

Les Marseillais soutiennent Clauss

Sur les réseaux sociaux, Jonathan Clauss a reçu de nombreux messages de la part des supporteurs marseillais qui soutiennent leur piston droit. En conférence de presse, Amine Harit a apporté son soutien à son coéquipier, “Jonathan est déçu et c’est logique. Il a été régulièrement en Equipe de France, mais il est assez professionnel pour comprendre les décisions. Maintenant on est tous focus sur le match de dimanche.“, a déclaré le milieu de terrain marseillais qui partira lui au mondial avec les Lions de l’Atlas.