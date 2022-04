Suite aux incidents d’hier soir à Marseille, l’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire contre l’OM et le PAOK Salonique.

Hier soir, le quart de finale aller de Ligue Europa Conférence entre l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique (2-1) a été entaché par des incidents entre supporters des deux équipes dans les tribunes et aux abords du stade Vélodrome. De bien triste images qui ont poussé ce vendredi l’UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre des deux clubs. Contre l’OM, l’instance européenne retient le jet de projectiles, l’usage de fumigènes, des mouvements de foule et le blocage de passages publics. Contre le club grec, l’UEFA va enquêter sur le jet d’objets, l’usage de fumigènes, ainsi que des dégradations et mouvements de foule, et rendra une décision « en temps utile », précise-t-elle dans son communiqué.

Au total, une dizaine de personnes ont été interpellées et la préfecture de police a évoqué jeudi soir une trentaine de policiers blessés, la plupart légèrement.