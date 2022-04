Le Stade Toulousain, opposé samedi aux Irlandais de l’Ulster en huitième de finale aller de la Coupe d’Europe de rugby, s’est « un peu dispersé » avec la sortie prochaine d’un film sur le club, a regretté vendredi son entraîneur, Ugo Mola.

« Idéalement, dans notre microcosme, on aime bien maîtriser les semaines de Coupe d’Europe avec un seul sujet de préoccupation : l’adversaire que l’on va jouer », a-t-il dit en conférence de presse. « La promo s’est un peu intensifiée au-delà de ma volonté sur la semaine qui n’est pas forcément la plus appropriée pour nous », a-t-il ajouté. « Force est de reconnaître qu’on s’est un peu dispersé malgré nous ». Les deux têtes d’affiche du champion d’Europe en titre, Antoine Dupont et Romain Ntamack, étaient notamment à Paris lundi pour assurer dans les médias la promotion du film, appelé ‘Le Stade’, et assister à une avant-première au Grand Rex.

« C’est bien aussi de parler du rugby différemment, mais je ne vous cache pas qu’il me tarde de rebasculer sur le terrain », a insisté Mola. « Le message a été clair entre nous : on savait bien qu’il ne fallait pas perdre de l’énergie avec toutes les sollicitations, notamment pour Antoine et Romain. »

Leur coéquipier François Cros a affirmé que le vestiaire toulousain avait désormais tourné la page des salles obscures et des tapis rouges : « C’est dernière nous maintenant. Il faut qu’on soit acteurs de notre champ d’action, c’est-à-dire le terrain. On parle beaucoup du Stade Toulousain avec la sortie de ce film, mais ça serait bien qu’on en parle un peu plus pour nos résultats », a souligné le troisième ligne international, frustré par les performances « en dents de scie » des Rouge et Noir depuis plusieurs mois. « On a pris le temps cette semaine de se dire les choses et de se poser pour prendre conscience que la fin de saison était lancée et que tous les matches allaient être capitaux », a-t-il confié. « A nous de retrouver cet allant collectif offensif qui nous manque un peu ces derniers temps. »