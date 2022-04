Pour le match retour face au PAOK, Jorge Sampaoli va « compter sur les jeunes ».

Vainqueurs hier soir face au PAOK Salonique (2-1) en Ligue Europa Conférence, les joueurs de Jorge Sampaoli ont pris un petit avantage avant le retour la semaine prochaine en Grèce. De passage en conférence de presse ce vendredi, le technicien argentin a salué la bonne performance de ses hommes. « On a une bonne régularité en ce moment. On aurait dû gagner ce match avec plus d’écart. La qualification se jouera lors du match retour en Grèce. Mais on a un bon jeu offensif en ce moment, c’est positif. »

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a également expliqué qu’il allait « utiliser d’autres joueurs en Grèce et compter sur les jeunes » pour faire face aux nombreuses suspensions (Gerson, Kamara et Dieng). « On joue avec un effectif réduit. Si on garde toujours la même équipe, on risque de perdre de l’efficacité ou des joueurs. Je dois changer des joueurs pour ne pas être trop vulnérable. On avait l’absence de Luan Peres hier. On essaye de protéger les joueurs qui ont eu le plus de régularité cette saison. »