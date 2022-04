De passage en conférence de presse ce vendredi, Mattéo Guendouzi est revenu sur la victoire de la veille face au PAOK Salonique (2-1).

« C’est un résultat positif, il ne faut pas l’oublier. C’est un match de Coupe d’Europe qu’on a réussi à gagner et ce n’est jamais évident car chaque match est difficile. On ira là-bas en étant confiants et on est sûrs de nos forces. C’est la sixième victoire d’affilée, on est sur une très bonne dynamique. On est sur une très bonne dynamique. Certes, il y aurait pu y avoir deux ou trois buts d’écart, mais il s’est passé la même chose contre Karabagh et Bâle et on est passés », a confié le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille face à la presse.

Interrogé sur les incidents en tribunes et aux abords du stade Vélodrome, le jeune international a pris la défense des supporters marseillais. « Ce n’est pas à moi de dire ça. Depuis le début de la saison, nos supporters n’ont pas eu beaucoup l’occasion de venir nous soutenir à l’extérieur, mais on sait qu’ils ont toujours été derrière nous. Qu’ils soient là ou pas, on se donnera toujours à fond pour le club. On sera tous ensemble, peu importe comment. »