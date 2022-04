Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence ce récap de la semaine avec l’exploit des Français le week-end dernier en Amérique du Nord. Pendant que Wawa (BMS) est allé chercher son premier titre majeur face à SonicFox au Bum’s Birthday Bash 2022 à New York, Glutonny (Solary) a accroché le podium du RETA 2022 au Mexique. Retrouvez le bilan complet des deux compétitions en cliquant ici.

Le week-end dernier aura également été animé par la Pixel War sur Reddit. Une bataille de territoire que la France a dominée grâce au soutien de toute la communauté. Le CEO de la Karmine Corp, Kameto, aura réuni plus de 400 000 viewers lundi soir devant son live Twitch avant le dénouement de l’événement. Il était accompagné par d’autres streamers bien connus de la plateforme, comme ZeratoR, Domingo, Ponce ou encore Antoine Daniel. Retrouvez le bilan et les meilleurs moments de la Pixel War en cliquant ici.

Enfin on termine avec les résultats de cette première semaine des European Masters sur League of Legends. Une semaine réussi pour les Français puisque Vitality.Bee et la Karmine Corp ont validé hier soir leur ticket pour le main event de la compétition. Ils y retrouveront deux autres représentants tricolores : LDLC OL et BDS Academy, déjà qualifiés via la LFL (championnat de France). Retrouvez le bilan complet des EU Masters en cliquant ici.