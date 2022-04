Avant d’affronter le RC Strasbourg dimanche (19h), Castello Lukeba a fait un détour devant les médias cet après-midi.

Devenu titulaire indiscutable dans le système de jeu de Peter Bosz cette saison, le jeune Castello Lukeba (19 ans) a profité de son passage en conférence de presse ce vendredi pour évoquer sa progression.

« C’est ma première saison en pro et ça me fait plaisir de jouer des matches comme ça (le déplacement à West Ham jeudi) dans une super ambiance, même si j’aurais voulu qu’on rentre avec la victoire. C’est sûr qu’un attaquant comme (Michail) Antonio, au duel c’est difficile. Il est costaud, robuste. J’en ai déjà rencontré quelques-uns comme ça cette saison et j’apprends. Les joueurs comme ça, il ne faut pas être trop proche d’eux, car ils aiment sentir le contact pour prendre appui. Il faut plutôt rester à distance et essayer de les surprendre en passant devant. J’ai progressé dans tous les domaines cette saison, tactique, technique et mental, car je suis encore en apprentissage. Aujourd’hui j’ai des éloges, mais le foot va très vite : demain, je peux très bien me retrouver tout en bas. Je dois donc rester bien concentré. A Strasbourg, ce sera très difficile, mais on va là-bas pour gagner. «