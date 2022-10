Pour faire grandir encore un peu plus l’OM, Pablo Longoria a des idées bien précises en tête.

Dans une interview accordée au média Off The Pitch, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a évoqué son « grand rêve » à la tête du club phocéen.

« Je rêve dans quatre ans d’avoir un Olympique de Marseille avec de grandes valeurs et une grande mentalité. Une équipe qui montre sur le terrain ce que les fans attendent, car ils nous aideront à être performants. Une équipe qui sera un acteur du football européen, parce que nous avons des résultats sportifs. Une équipe qui attire beaucoup de monde en France, en Europe et à l’international mais mélangée à notre communauté locale – sans votre communauté locale au jour le jour vous ne pouvez attirer personne. Nous devons les attirer par une manière de jouer très compétitive, une manière de jouer très particulière qui sera facile à identifier. Vous attirerez des fans partout s’ils ressentent cette vision autour du club. Avoir les résultats, transmettre la passion et les émotions, et les personnes qui vous accompagnent dans la même direction car elles partagent votre passion. Vous pouvez attirer des gens passionnés de football. »