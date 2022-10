Priorité du LOSC, Ludovic Blas est finalement resté au FC Nantes. Un transfert avorté loin d’être synonyme d’échec aux yeux de Sylvain Armand.

Coordinateur sportif du LOSC depuis l’intronisation d’Olivier Létang à la présidence, Sylvain Armand a été invité à réagir sur le mercato estival lillois et notamment par la non arrivée de Ludovic Blas : « Ce n’est pas un échec, c’est simplement un transfert qui ne s’est pas fait. Pour nous c’était décidé depuis longtemps mais il y a eu un désaccord avec le FC Nantes, ça fait partie du milieu, on ne réussit pas toujours tous les transferts. Lui, au dernier moment, a décliné. Je pense que ça devait aussi être difficile dans sa tête et il a décidé de rester au FC Nantes », a-t-il d’abord lancé, lors de propos accordés à Farid Rouas, avant de poursuivre en se justifiant par l’arrivée réussie d’Adam Ounas.

« Ce n’est pas vraiment un échec parce que derrière on avait quand même mis quelqu’un qui s’appelle Adam Ounas en priorité avec un transfert qui s’est rapidement conclu. Un style différent mais de toute façon il nous fallait quelqu’un, il nous fallait un gaucher. On avait exploré le jeu d’Adam, qui était bien évidemment différent de celui de Ludo mais aujourd’hui on est très content, il nous apporte beaucoup. On ne peut pas revenir sur le passé, c’est un deal qui ne s’est pas fait. On est passé à autre chose et on poursuit l’aventure avec un effectif qu’on a pas mal remanié à l’intersaison », a-t-il conclu dans de propos relayés par LePetitLillois.