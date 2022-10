Sur le départ lors du dernier mercato estival, avant de finalement prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est toujours un joueur du Barça mais il pourrait bientôt faire ses valises.

C’est Todo Fichajes qui nous l’apprend : le directeur du football au Barça, Mateu Alemany, veut se séparer de Dembélé. En effet, ce dernier souhaiterait profiter de la belle cote de l’ailier sur ce début de saison pour en tirer le meilleur prix. Au Barça ont craint de se retrouver en position de faiblesse l’été prochain lorsqu’il ne restera plus qu’un an de contrat à l’ancien de Rennes et qu’il disposera d’une clause de départ à 50 millions d’euros… Le dirigeant manifesterait en interne pour se séparer de l’ailier dès cet hiver.

En effet, lors de la reconduction de son contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant français a négocié cette clause de départ à compter de 2023. Chelsea et le PSG seraient sur les rangs à ce prix très intéressant. Vendre Dembélé dès maintenant serait la seule option pour le vendre à bon prix. Affaire à suivre dès janvier. Décidément le mercato d’hiver pourrait être très agité en Catalogne !