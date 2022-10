Star offensive de l’effectif de José Mourinho, Tammy Abraham pourrait bien lui filer entre les doigts, à Chelsea ou chez les Gunners.

Premier gros coup signé par l’AS Roma sous la houlette de José Mourinho, Tammy Abraham a été et reste la tête de proue de l’effectif mené par le technicien portugais. A 25 ans, l’Anglais s’est parfaitement adapté au jeu de la Serie A et semble plus épanoui que jamais. Plus discret en ce début de saison, il reste néanmoins un titulaire indiscutable chez les Giallorossi. Des performances qui attisent l’intérêt de géants anglais.

D’après les informations publiées par AS, Arsenal serait sur sa piste tout comme Chelsea qui envisagerait un retour. Des spéculations qu’a récemment enflammé Tammy Abraham en conférence de presse : « Vous savez que vous ne pouvez jamais savoir ce que l’avenir nous réserve. Seul Dieu le sait. »

Malgré tout l’intérêt qu’on lui porte, Tammy Abraham confirme qu’il reste pleinement dans le projet mené par José Mourinho : « Mon objectif est maintenant de faire exactement ce que j’ai fait ici la saison dernière. Je suis heureux à Rome, l’équipe est bonne, l’entraîneur aussi, tout comme la ville et les supporters. »