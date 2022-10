Les récents revers en championnat et en Ligue des champions ont donné du fil à retordre aux hommes d’Igor Tudor. Pour résoudre ces problèmes, Longoria a pensé à Seko Fofana, milieu de terrain de 27 ans absolument prodigieux au RC Lens.

Si l’OM avait réussi un début de saison absolument stratosphérique, cela se complique depuis quelques semaines. En effet, très proche de l’élimination en Ligue des champions et avec une 5e place de Ligue 1, Guendouzi et sa clique ne sont plus aussi étincelant qu’avant. Mais Longoria a pensé à tout, il aurait recontacté le RC Lens pour un potentiel transfert de Seko Fofana.

En effet, avec le très probable départ de Gerson cet hiver, l’Olympique de Marseille risque bien de toucher un certain montant. Estimé autour des 25 M€, le Brésilien pourrait donc partir en offrant un joli chèque pour le remplacer. D’après les informations du Quotidien du Sport, le président Pablo Longoria a relancé la piste Seko Fofana, abandonnée cet été. En effet, l’international ivoirien est absolument prodigieux en ce début de saison et pourrait être l’homme parfait dans l’entrejeu marseillais. Affaire à suivre donc, puisque Gerson n’est pas encore parti et que les Marseillais n’ont probablement pas encore de quoi signer le crack lensois.