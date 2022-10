Éliminée de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2009 et actuellement huitième de la Serie A, la Juventus vit un début de saison très délicat. Comme dans chaque grand club, c’est l’entraîneur Massimiliano Allegri qui est pointé du doigt et sa place est plus que jamais menacée.

Avant de se rendre à Lecce samedi soir à partir de 18 heures, la Jiuventus pointe à une inquiétante et très décevante huitième place en championnat. Victorieuse d’Empoli avec la manière 4 buts à 0 vendredi dernier en championnat, la Vieille Dame est retombée dans ses travers cette semaine en Ligue des champions avec une défaite 4 buts à 3 face au Benfica Lisbonne. Un résultat qui élimine la Juve de la course aux huitièmes de finale avant même la sixième et dernière journée de LDC face au Paris Saint-Germain.

Dans cette optique, Andrea Agnelli le président de la Juventus est contraint de se poser des questions concernant l’avenir à court terme de son ami dans la vie et collègue de travail Massimiliano Allegri. Si l’on en croit les informations de la ‘Gazzetta dello Sport’ l’état-major du club pourrait prendre la décision de se séparer de son entraîneur sous contrat avec le club jusqu’en juin 2025. Agnelli voudrait confier les commandes de l’équipe à une vieille connaissance, à savoir Antonio Conte. Si le nom de Zinedine Zidane circule depuis quelques mois, la Juve devrait se tourner vers l’actuel technicien italien qui dirige les Spurs de Tottenham. L’ancien international italien a déjà été à la tête de l’équipe entre 2011 et 2014, remportant trois fois le championnat de suite. Reste à savoir s’il est prêt à relever à nouveau le challenge turinois l’été prochain, alors que son contrat prend fin en juin 2023…