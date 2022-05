Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille va enfin pouvoir retrouver les sommets. Si le club vice-champion de France veut pouvoir exister sur la scène européenne, il va falloir des renforts et Pablo Longoria est déjà à la recherche de nouveaux joueurs.

D’après les indications de ‘RMC’, le président espagnol de l’OM souhaite renforcer l’équipe avec des joueurs de Ligue 1. Longoria surveille de près les dossiers menant à deux Lensois, à savoir Jonathan Clauss et Seko Fofana. Avec les difficultés de Pol Lirola sur la fin de saison, l’OM compte bien accueillir un nouveau renfort à ce poste et le joueur de 29 ans Jonathan Clauss pourrait convenir parfaitement. Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2023, il a passé un cap cette saison et devrait aller voir ailleurs durant le mercato estival.

Dans l’entrejeu, l’OM voudrait tenter sa chance avec Seko Fofana afin de remplacer Boubacar Kamara qui a rejoint libre Aston Villa après la fin de son contrat. Fofana est déjà dans le viseur des Olympiens depuis plusieurs mois et jouer la Ligue des champions la saison prochaine pourrait bien être une source de motivation supplémentaire pour l’ancien joueur d’Udinese. Affaire à suivre…