Indécise jusqu’à la dernière journée, la Serie A a été riche en suspense et en rebondissements cette saison, notamment grâce à des anciens lillois qui ont marqué de leur empreinte le championnat.

Tout comme la Premier League et un duel endiablé entre Liverpool et Manchester City, la Serie A a été riche en suspense. Jusqu’à la dernière journée, la guerre était déclarée entre l’Inter et le Milan. Ce dernier l’a emporté après une sublime victoire sur Sassuolo, (0-3). Un Scudetto remporté par Rafael Leao, Simon Kjaer et Mike Maignan, trois anciens lillois. Le Portugais et le Français ont été des artisans fondamentaux du succès lombards avec des titres individuels de meilleur joueur de Serie A pour Leao et meilleur gardien pour Magic Eagle. Un joli clin d’œil aux Dogues qui peuvent, en plus, se féliciter de la saison de Victor Osimhen, élu meilleur espoir de la saison en Italie. De l’autre côté des Alpes, le LOSC a la côte et de nouveaux lillois pourraient d’ailleurs y déposer leurs valises avec les arrivées annoncées de Sven Botman et Renato Sanches à l’AC Milan. Cet hiver, Jonathan Ikoné a ouvert le bal de l’exil italien avec un départ vers la Fiorentina.