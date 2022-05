Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar a certainement vécu son tout dernier match avec Lyon samedi soir lors du déplacement à Clermont. Le milieu de terrain formé au club intéresse de près le Betis Séville.

D’après les informations de ‘Foot mercato’, le club andalou apprécie fortement les qualités du numéro 8 de l’OL et pourrait même tenter sa chance dès le mercato estival. En quête d’un nouveau renfort pour son milieu de terrain, le Betis souhaiterait même reformer l’ancien duo Nabil Fekir – Houssem Aouar pour la saison prochaine. Estimé à 15 millions d’euros, Aouar rencontre quelques difficultés avec Lyon et une aventure à l’étranger pourrait lui faire le plus grand bien. Pour l’heure, le joueur de 23 ans ne semble pas forcément attiré par l’offre du Betis et il attendrait des propositions de la part de clubs plus réputés comme l’annonce le média français. Affaire à suivre…