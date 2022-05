Elu meilleur espoir de la saison, William Saliba a vécu une soirée particulière. Après une saison mémorable, son avenir est au cœur des discussions. Des interrogations auxquelles il a répondu en zone mixte.

« J’ai toujours eu envie d’évoluer au plus haut niveau. Le chemin a été long mais je n’ai rien lâcher. Je suis jeune, j’ai de l’ambition et j’espère aller le plus loin possible. […] L’avenir nous le dira. Il y a des paramètres que je ne maitrise pas. On verra ce qu’il se passe cet été mais comme je l’ai déjà dit ça ne me dérangerais pas de revenir à Marseille. C’est avec grand plaisir« , a déclaré William Saliba dans propos recueillis par Aris Djennadi lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP.

Prêté par Arsenal du côté de l’Olympique de Marseille, William Saliba fera son retour chez les Gunners à l’issue de la saison. Au vu de son prix et de ses ambitions, le conserver semble être impossible pour Pablo Longoria. Malgré son amour pour l’OM, ses déclarations semblent indiquer un départ imminent.