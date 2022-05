Dans la forme de sa vie, Romain Bardet était à quelques centimètres de remporter la 8ème étape du Giro, au sommet du Blockhaus. Malgré son positionnement au classement général, le Français est déçu d’avoir manqué la victoire finale.

« Oui, même si depuis ma victoire au Tour des Alpes, je savais que j’étais en forme en arrivant au départ du Giro. En revanche, je ne connaissais pas le niveau des autres et il semble que je sois parmi les meilleurs ici. C’est une bonne chose. Mais là, je suis surtout énervé de ne pas avoir gagné. C’est un peu difficile à accepter… […] Franchement, je me suis senti bien tout du long. C’était assez difficile quand même parce qu’il y avait du vent et que j’avais subi un ennui mécanique un peu plus tôt dans l’étape, ça m’avait coûté un peu d’énergie, mais les jambes ont quand même bien répondu. Dans la dernière ascension, je savais qu’Ineos allait tenter quelque chose et qu’il fallait surtout rester dans la roue de (Richard) Carapaz pour le suivre quand il allait attaquer. Avec lui et (Mikel) Landa, on était les trois meilleurs aujourd’hui, mais on n’a pas assez collaboré jusqu’au sommet. On ne s’est pas entendus. C’est vraiment dommage de ne pas arriver à trois pour la gagne. Derrière, j’avais l’impression que tout le monde était un peu en dedans. Ça me servira de leçon…« , a lancé Romain Bardet, à l’issue de la 8ème étape du Giro d’Italia, dans des propos relayés par L’Equipe.