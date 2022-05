Dix-neuvième de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne s’est inclinée face au Stade de Reims (1-2). Une défaite qu’a dû mal à digérer Pascal Durpaz. Le technicien semble se cacher derrière… la blessure de Sacko.

« Il va falloir dans un premier temps faire un résultat à Nantes, et compter sur un résultat défavorable de nos concurrents. Je suis sonné comme tous les joueurs, comme l’ensemble du club. On n’a pas su, sur la durée, réaliser ce qu’on voulait faire. Dès l’entame, quand vous encaissez un but dès les premières minutes, ça complique les choses. On revient bien dans la partie, on fait une bonne première mi-temps. Et puis ensuite comme souvent, on a cette baisse athlétique fâcheuse. Les joueurs étaient tous abattus et je leur ai dit qu’il restait encore un match à disputer à Nantes et que ce match-là pouvait nous laisser encore en vie pour disputer les barrages. C’est une semaine où il faut être responsable, où il faut travailler d’arrache-pied, garder l’unité et être convaincu que c’est possible. Depuis le 15 décembre, je bricole derrière. On avait trouvé un équilibre à trois derrière avec Sacko. Il va falloir qu’on soit pertinent défensivement à Nantes. A force de ne pas marquer de points qui nous tendent les bras, c’est la consternation qui prédominent. On a eu des carences athlétiques ahurissantes à ce niveau » a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse.