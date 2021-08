Sous pression depuis l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda a toujours les faveurs de son entraîneur.

Pointé du doigt à cause de quelques erreurs sur les deux premières journées de championnat, Steve Mandanda a reçu ce vendredi le soutien de son entraîneur Jorge Sampaoli, de passage en conférence de presse alors que l’Olympique de Marseille ira à Nice dimanche soir (20h45).

« Steve Mandanda a une trajectoire, une maturité qui lui permet de savoir qu’on passe par différents moments lors d’une saison. L’arrivée d’un concurrent ne le perturbe pas plus que ça, c’est ce qu’il m’a dit. C’est un gardien de haut niveau qui sait très bien que l’équipe a besoin de sa meilleure version dans les buts. C’est une référence du club, cela donne toujours un plus à chaque match. J’espère qu’il fera changer les critiques et que Steve conservera le respect qu’il mérite. »