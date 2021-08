Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Les Français ont brillé le week-end dernier avec notamment la victoire de Clem aux DH Masters Fall. Rapidement relégué en loser bracket après une défaite face à MarineLorD (2-3), il a remonté tout le tableau pour finalement battre le Finlandais Serral en grande finale (4-2). Un succès de prestige qui permet à Clem de soulever son troisième trophée européen consécutif. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Autre Français à avoir brillé ce week-end : Gaby sur Hearthstone. Le Français a remporté la première semaine des Grandmasters et il prend évidemment la tête du classement général devant l’Allemand Viper. Retrouvez le bilan complet de la compétition en cliquant ici.

Enfin on termine avec les European Masters sur League of Legends. Il ne reste plus que deux formations françaises en lice après l’élimination de Vitality.Bee cette semaine en Play-In. Retrouvez Misfits Premier et la Karmine Corp dans le Main Event à partir du 30 août. Les joueurs de Kameto se frotteront notamment aux champions d’Espagne et d’Italie. Pour voir tous les groupes, cliquez ici.