L’Australien Michael Storer (DSM) a remporté en solitaire la 7e étape du Tour d’Espagne vendredi au sommet du Balcon d’Alicante, et Primoz Roglic, surpris par un groupe d’une cinquantaine de coureurs qui s’est détaché à cent kilomètres de l’arrivée, a dû batailler pour conserver son maillot rouge pour quelques secondes.

Dans une étape épique en altitude, entre chutes et attaques, Michael Storer, vainqueur du Tour de l’Ain il y a trois semaines, s’est offert la première grande victoire d’étape de sa jeune carrière en se montrant le plus fort devant ses compagnons d’échappée, l’Espagnol Carlos Verona (Movistar) et le Franco-Russe Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers). Le Slovène Primoz Roglic a été surpris par un gros groupe d’échappés partis en contre dans le Port de Benilloba à une centaine de kilomètres de l’arrivée, et n’a jamais réussi à revenir… Mais emmené par Adam Yates dans le final, le double vainqueur en titre de la Vuelta a tout de même réussi à conserver sa première place au général, huit petites secondes devant l’Autrichien Felix Grossschartner (Bora Hansgrohe), qui a fini 7e de l’étape à 1 min et 32 sec de Storer.

Au fil de cette première grande étape de haute montagne, très mouvementée et décousue, l’un des gros temps forts a été la chute et l’abandon du vétéran espagnol de la Movistar Alejandro Valverde. Le champion du monde 2018 et vainqueur de la Vuelta 2009 a chuté dans un virage à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée alors qu’il venait de lancer une attaque en compagnie de Richard Carapaz pour tenter de s’extirper du groupe maillot rouge dans la descente du Port de Collao (2e catégorie). Côté Français, à noter la belle performance de Romain Bardet (DSM), qui a fini 6e de cette étape difficile à 1 min et 32 sec de l’Australien, deux jours seulement après sa lourde chute dans laquelle il a perdue une douzaine de minutes.