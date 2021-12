Ancien gardien de l’Equipe de France ainsi que de l’Olympique de Marseille, Pascal Olmeta est revenu sur la situation de Steve Mandanda au club.

Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche et un ancien joueur assez sanguin, il n’est pas aller par quatre chemins et trouve honteux le traitement réservé à Mandanda qui ne joue plus du tout sous les ordres de Jorge Sampaoli. « Lopez a des qualités, forcément, et il joue en fonction de ce que veut Sampaoli. Sur sa ligne, il n’y a pas grand-chose à dire, mais il ne prend pas d’initiative au pied. Il dégage en touche dès qu’il est pressé. En plus, il n’a aucun style de gardien de but ! Après, quand tu as la meilleure défense du championnat, il n’y a rien à dire. Je suis un peu méchant mais j’ai les glandes par rapport à Steve (Mandanda). La fin est triste : il a tout perdu, l’OM et l’Equipe de France alors qu’on était à deux doigts de lui faire une statue. » Indique-t-il dans les colonnes de la « Provence. » Rappelons que Pau Lopez est aujourd’hui le titulaire numéro un à l’OM et qu’il possède la meilleure défense du pays.