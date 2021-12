Selon le journaliste Geoffroy Garétier, les deux meilleurs joueurs de Marseille que sont Milik et Payet doivent jouer ensemble. Selon lui, réussir à les faire cohabiter dans le onze de départ c’est le défi de Jorge Sampaoli.

Si la défense marseillaise est au point et est même la meilleure de Ligue 1, l’attaque est elle plus en difficulté en ce moment. Jorge Sampaoli n’arrive pas à faire jouer ensemble Arkadiusz Milik et Dimitri Payet. Les deux performent quand l’autre n’est pas là. Ce week-end contre Strasbourg (0-2) le Polonais était sur le banc et Payet a délivré une passe décisive. En Europa League, c’est le Français qui était sur le banc et c’est Milik qui s’est illustré en inscrivant le but de la victoire face au Lokomotiv Moscou (1-0). Geoffroy Garétier s’est exprimé sur cette situation sur le plateau du Late Football Club. “Il y a une limite. Et la limite, c’est Milik et Payet. On dit qu’ils ne sont pas compatibles, mais je ne peux pas entendre ça. C’est quand même les deux meilleurs joueurs de Marseille. Payet le prouve depuis longtemps et Milik, il a quand même une classe qui fait de lui un joueur à part. On voit bien en Ligue Europa, si Milik ne marque pas de buts, Marseille ne se qualifie pas. Pour moi, le défi de Sampaoli, c’est de les faire cohabiter, qu’il y ait un recrutement ou non”, a expliqué le journaliste.