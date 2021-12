Il y a quelques heures, Sergio Agüero a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel suite à des problèmes cardiaques. Une annonce choc pour son club du FC Barcelone et notamment son président qui lui a glissé quelques mots.

« Je suis à tes côtés avec les représentants de tes autres équipes. Merci d’être venu. Le consul d’Argentine est également venu. Tu as pris la bonne décision et tu as notre soutien. Tu as été un joueur de renommée mondiale, un buteur-né et tu as semé ton talent, ta sympathie et ta façon d’être. Nous aurions aimé que tu arrives plus tôt. Tu le mérites et nous te souhaitons le meilleur. » A lâché le patron des Blaugrana devant les journalistes ce mercredi.