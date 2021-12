Joueur du Paris Saint-Germain depuis cet été, Gianluigi Donnarumma s’est confié auprès de « PSG TV » sur son arrivée au club et il précise que Marco Verratti a joué un grand rôle.

« J’étais avec Marco en sélection et il m’a parlé du club, de la ville. Il m’a beaucoup aidé à faire mon choix. J’ai aussi parlé avec Gigi Buffon, il m’a dit beaucoup de bien du club. Je suis heureux, dès mon arrivée les supporters m’ont tout de suite fait une grande impression, je suis très content d’avoir choisi Paris. Mon arrivée ? J’ai visité un peu la ville, elle est incroyable. Je suis très content d’être ici, de faire partie de ce grand club. Nous espérons gagner, notre objectif est de tout gagner et nous allons tout donner pour le faire. Je suis fier d’être ici, dans un grand club et avec de très grands joueurs. C’est une chose unique. Nous voulons remporter de nombreux trophées. » A expliqué le récent vainqueur du trophée Lev Yachine qui récompense le meilleur gardien de la saison.