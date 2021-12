Toujours absent, Roger Federer ne fera pas son grand retour en 2022 à l’Open d’Australie. Non le Suisse est encore trop juste et son retour à la compétition pourrait intervenir dans quelques mois.

Contraint de mettre un terme à sa carrière en 2019 après de multiples blessures, le joueur tchèque Tomas Berdych lui adresse quelques conseils pour bien revenir. « Il veut peut-être revenir sur le terrain et décider de lui-même où il jouera son dernier tournoi, pour son énorme base de fans dans le monde, mais s’il ne le fait pas, c’est pas grave. Il n’a rien à prouver, alors c’est à lui de décider ce qu’il ressent et ce qu’il veut faire. Sans matchs et à 40 ans, ce sera très difficile de juger de votre niveau.

Si vous êtes au milieu de votre carrière et que vous vous blessez pendant six mois et que vous faites une bonne préparation en gros, vous savez ce qui va se passer lorsque vous commencerez à jouer. Mais je pense que dans cette situation, il doit être prêt mentalement et accepter l’idée qu’il va jouer peut-être jouer juste un match, même s’il a fait tout ce qui était possible. Ce n’est pas facile de revenir surtout que les jeunes seront là et ne lui feront pas de faveurs. » A terminé le Tchèque lors d’un événement organisé à Londres.