Titulaire ce mercredi soir avec l’Olympique de Marseille face à l’OGC Nice dans un match en retard de la 3e journée de Ligue 1, Luis Henrique est passé une fois de plus au travers.

En tout cas, c’est l’avis du « Phocéen » qui a beaucoup de mal à cerner l’ancien ailier du Botafogo. Le média qui suit l’OM de près est revenu sur sa prestation et sa note de 2,5 sur 10 veut tout dire de son match plus que moyen face aux Aiglons. Luis Henrique, ça devient inquiétant…

Il n’était même pas sur la feuille de match face au PSG, il a été relancé comme titulaire face à Nice mercredi. Le brésilien a profité de l’état physique d’Under et de la non qualification de Lirola pour fêter sa deuxième titularisation de la saison (après celle à Angers). » Peut-on lire dans les colonnes du journal.

Avant de terminer : « Et on ne peut pas dire qu’il a marqué des points. Mis à part un centre en milieu de première mi-temps, le jeune ailier a presque tout raté. Mal placé défensivement il a laissé Saliba se débrouiller seul, offensivement il a fait de mauvais choix et a affiché des carences techniques. Certes il n’a que 19 ans, mais il va devoir montrer autre chose dans la prise d’initiative et la justesse. Un prêt peut il être envisagé en janvier. »